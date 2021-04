Europas größter Drogeriemarkt Dm geht den Start in Polen als 14. europäischem Land an. Die Anmietung eines Firmensitzes in Breslau ist bereits erfolgt und die Vorbereitungen für die Erschließung erster Filialstandorte laufen.

„Wir haben den Markt sorgfältig analysiert und trauen uns zu, auch in Polen die Menschen von unserer Sortimentsvielfalt und unseren Services zu begeistern“, erklärt Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung von Dm in Deutschland. „In den vergangenen Jahren haben unsere Kolleginnen und Kollegen in Österreich in mehr als zehn europäischen Ländern das Konzept von Dm zum Erfolg geführt. Hieran werden wir in Polen anknüpfen", fügt er an. Den Aufbau und die Eröffnung der Märkte in Polen wird Markus Trojansky verantworten, als Dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Expansion und die Märkte im Osten Deutschlands.