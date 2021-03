Käse-Star 2021: Startet erst im Sommer

In diesem Jahr verschiebt sich der Branchenwettbewerb Käse-Star vom Sommer auf den Herbst. Die Preisverleihung findet am 9. November auf dem Petersberg bei Bonn statt.

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, das gilt auch für die Wettbewerbe der Lebensmittel Praxis. Wir mussten die Wettbewerbe, die fürs Frühjahr geplant waren, in den Sommer und frühen Herbst verschieben. Für den Käse-Star hat das zur Folge, dass er 2021 vom Sommer in den Herbst rutscht.

Hier die Termine: Die Bewerbungsunterlagen erscheinen in der Lebensmittel Praxis-Ausgabe Nummer 13, die am 10. August beim Leser ist. Schon ab Anfang August steht der neue Bewerbungsbogen zum Download unserer Homepage bereit. Falls Thekenteams schon jetzt eine Bewerbung vorbereiten möchten, orientieren sie sich bitte am Fragebogen 2020! Einsendeschluss für die Unterlagen: 31. August 2021.

Fragen zum Wettbewerb beantwortet Heidrun Mittler, am liebsten per E-Mail heidrun.mittler@lp-verlag.de.