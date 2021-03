Im Rahmen der Retail Innovation Days werden am 15. März die beiden Smart-Store Konzepte „shop.box“ und „collect.box“ der Schwarz IT (Schwarz Gruppe) auf dem Bildungscampus in Heilbronn eröffnet und erstmals auf der Veranstaltung der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) von Stefan Laube (Schwarz IT) vorgestellt.