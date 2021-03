Geflügelfleisch: LEH und Deutscher Tierschutzbund vereinbaren Ziele

Edeka Gruppe, Rewe Group, Schwarz-Gruppe sowie Aldi Nord und Süd haben sich in Gesprächen mit dem Deutschen Tierschutzbund zu einer tiergerechteren Geflügelfleischerzeugung verpflichtet. Gemeinsam haben Deutscher Tierschutzbund und LEH vereinbart, unter Berücksichtigung der notwendigen Umstellungszeiträume in der Hähnchenhaltung den Anteil der Produkte mit Haltungsstufe 3 und 4 in den nächsten zwei Jahren zu verdoppeln und bis Ende des Jahres 2026 rund 20 Prozent oder mehr ihrer Angebote umzustellen.