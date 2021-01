Discount/USA: Lidl und Aldi zahlen Impfbonus in den USA

Aldi und die Aldi-Nord-Tochter Trader Joe’s sowie Lidl bieten ihren US-Mitarbeitern einen Bonus an, wenn sie sich gegen Corona impfen lassen.

Lidl will demnach Mitarbeitern, die sich impfen lassen, 200 Dollar extra zu zahlen, meldet das Handelsblatt auf seiner Homepage. Der Discounter „Trader Joe’s“, eine Aldi-Nord-Tochter, habe bereits vergangene Woche angekündigt, unter den Mitarbeitern eine Prämie für eine Impfung auszuloben. Diese Woche hätten auch die Aldi-Märkte in den USA nachgezogen, die zu Aldi Süd gehören. Damit nehmen die deutschen Einzelhändler in den USA eine Vorreiterrolle ein, sagt das Handelsblatt. Denn von den US-Einzelhändlern haben bisher nur Dollar General und der Lieferdienst Instacart ähnliche Impfanreize verkündet.