Konsum Dresden: Onlineshop am Netz

Anzeige

Konsum-Kunden können den Liefertag frei wählen. Laut Vorstandssprecher Roger wird im gesamten Stadtgebiet Dresden geliefert: „Unser Lieferservice wird sehr gut angenommen und besonders gern auch von Personen genutzt, die sich in Quarantäne befinden. In diesem Fall erfolgt die Zustellung kontaktlos zum Schutz unserer Kunden und Mitglieder sowie unserer Mitarbeiter.“ Der Mindestbestellwert beträgt 40 Euro, die Lieferkosten betragen zehn Euro. Die Bezahlung erfolgt bar oder per EC- oder Kreditkarte an der Haus- oder Wohnungstür.

Die persönliche Bestellung via Telefon, E-Mail oder Fax ist weiterhin möglich: Laut Ulke können Kunden dabei aus einem noch größeren Angebot wählen und etwa auch Wurst-, Fleisch- oder Käseprodukte der Konsum-Frischetheken direkt nach Hause ordern.

Das Konsum-Lieferangebot gilt auch für Geschäftskunden. In diesem Fall wird per Rechnung gezahlt.