Loyalty-Programme: Corona verändert Erwartungen

Die Umfrage von Ingenico Marketing Solutions (IMS) dokumentierte von Februar bis September, wie sich die Konsumentenwünsche durch die Pandemie verändert haben. Ausgangspunkt war die gerade beendete Studie „Retail Loyalty 2020“ von IMS. Die Umfrage ergab, dass immer mehr Verbraucher für das Aktivieren von Coupons und die Preisgabe von persönlichen Daten eine besondere Gegenleistung erwarten. So verlangen mittlerweile fast 60 Prozent der Umfrageteilnehmer eine deutliche Gegenleistung für die aktive Auswahl digitaler Coupons. 48 Prozent aller Befragten knüpfen die Preisgabe persönlicher Daten an eine attraktive Belohnung. Im Gegensatz dazu werden kontaktlose Features wie die Bedienung eines Couponautomaten oder ein integrierter Self-Scan scheinbar auch ohne direkte Incentivierung attraktiver. Hier sinkt der Wunsch nach einem Gegenwert leicht.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen eine Stabilität vor allem in der Motivation der Konsumenten zur Teilnahme an einem Treueprogramm. Jedoch ist der dringlichste Konsumentenwunsch, den die Pandemie hervorgerufen hat, die kontaktlose Bezahlfunktion. 56 Prozent der Befragten interessieren sich für diese Alternative per App oder Kundenkarte. Auch eine Verbindung von Loyalty-Programmen mit spielerischen Elementen sowie den Austausch in sogenannten Kunden-Communities gewinnen immer mehr an Bedeutung. Zudem interessieren sich Verbraucher stärker für bestehende Treueprogramme (Anstieg von 51 auf 61 Prozent). Das Engagement der Händler, etwa im sozialen oder Umweltbereich (Anstieg von 69 Prozent auf 72 Prozent), steht nun ebenfalls mehr im Fokus. Dabei stieg die Anzahl der Männer, denen ein solches Engagement „sehr oder eher wichtig“ ist, um fast 8 Prozent auf 70 Prozent. Die Umfragewerte der Frauen blieben in diesem Punkt nahezu gleich.