Globus: 7,95 Milliarden Umsatz in der Firmengruppe

Anzeige

In Russland verzeichnen die Globus-Hypermärkte ein Wachstum um 9,6 Prozent auf 117,28 Milliarden Rubel. Der Umsatz in den tschechischen Hypermärkte hält sich stabil bei 1,06 Milliarden Euro (+0,1 Prozent). Die Zahlen gab das Unternehmen heute bekannt.

Geprägt sind die Bilanzen aller Unternehmensbereiche der Globus-Gruppe nach eigener Aussage durch den länderübergreifenden Lockdown im Frühjahr dieses Jahres. Sowohl die deutschen Globus SB-Warenhäuser als auch die Globus-Hypermärkte in Russland und Tschechien mussten ihre Gastronomien über mehrere Wochen hinweg schließen. Die Globus Fachmärkte waren in mehreren Bundesländern sogar von Komplettschließungen betroffen. Kompensieren konnten die Märkte diese Entwicklungen durch schnelles und flexibles Handeln, innovative Konzepte und digitale Angebote.

Insbesondere die Digitalisierung erhielt durch Corona einen wichtigen Schub. Angebote wie der Onlineshop der Globus Fachmärkte, Click&Collect sowie Lieferservices und der Online-Vorbestellservice für Produkte aus der Eigenproduktion werden rege angenommen. Kontaktlose Bezahlmöglichkeiten und der Einkauf per Scan&Go bewährten sich in der Corona-Zeit, ebenso das tiefe und breite Angebot der Märkte.

Ihre Investitionen hielt die Globus-Gruppe weiter hoch: In die Entwicklung neuer Standorte sowie die Weiterentwicklung und Werterhaltung bestehender Immobilien investierte sie 2019/2020 mehr als 390 Millionen Euro. In Halle eröffnete das 47. Globus SB-Warenhaus, in Eschborn sowie am Standort Neunkirchen starteten planmäßig die Bauarbeiten. In Russland eröffneten die Standorte Kaluga und Kommunarka, ganz aktuell folgte ein modernes Logistikzentrum. Noch für dieses Jahr ist die Eröffnung des 18. Globus-Hypermarkts geplant. Im tschechischen Prag ging das Kleinflächenformat Globus Fresh erfolgreich in die zweite Runde. Die Globus Fachmärkte unterdessen trieben insbesondere die Modernisierung bestehender Märkte voran.

Der für das Jahr 2020 geplante Generationswechsel bei Globus konnte trotz Corona vollzogen werden: Bereits zum 1. Januar 2020 übernahm Timo Huwer die Nachfolge seines Vaters Erich Huwer als Sprecher der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte. Im Frühjahr 2020 folgte die Neuaufstellung der Geschäftsführung im Bereich der Globus SBWarenhäuser: Jochen Baab begleitet seit 1. April 2020 die Aufgabe des Sprechers der Geschäftsführung. Uwe Wamser, bisher als Geschäftsführer für Globus in Tschechien verantwortlich, verantwortet seit 1. April 2020 als Geschäftsführer u.a. die Bereiche Mitarbeiter, Unternehmenskommunikation und Recht. Zum 1. Juli 2020 übergab Thomas Bruch die Aufgabe des Sprechers der Geschäftsführung der Globus Holding an seinen Sohn Matthias Bruch.