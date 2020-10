Black Friday & Co.: Verbraucher wollen shoppen

Laut einer Offerista-Studie sind Black Friday & Co. für die Konsumenten im Corona-Jahr 2020 wichtiger denn je: 41 Prozent der Deutschen geben an, dass für sie der Black Friday mit seinen Rabatten dieses Jahr durch Corona wichtiger geworden ist. In Österreich sagt dies jeder Dritte.

Anzeige

66 Prozent der Kunden in Deutschland und 59 Prozent in Österreich haben einen Einkauf geplant. Hierbei sticht die Beliebtheit zweier Branchen hervor: Sowohl in Deutschland als auch in Österreich geben die meisten an, zum Black Friday Produkte rund um Kleidung, Schuhe & Accessoires zu shoppen (Deutschland: 58 Prozent, Österreich: 63 Prozent). Knapp dahinter zeigen sich Deals rund um die Elektrobranche als äußerst begehrt (Deutschland: 57 Prozent, Österreich: 62 Prozent).