Galeria Karstadt Kaufhof: Weitere Filiale gerettet

Die Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof in Hamburg-Wandsbek ist vorerst gerettet. Die Filiale sei von der Schließungsliste genommen worden, teilte Verdi mit. Es gab eine Einigung mit dem Vermieter auf einen neuen Mietvertrag.

Damit sind 120 Arbeitsplätze in der 28.000 Quadratmeter großen Filiale gesichert. „Das ist ein riesiger Erfolg für die Beschäftigten“, sagte Verdi-Fachbereichsleiterin Handel, Heike Lattekamp. „Wir haben in unzähligen Gesprächen Brücken gebaut zum Erhalt der Arbeitsplätze.“ Der neue Mietvertrag hat eine Laufzeit bis 30. April 2024.

Während die Beschäftigten in Wandsbek erst einmal aufatmen können, sind die Schließungspläne für die Standorte in der Mönckebergstraße im Zentrum Hamburgs und in Bergedorf allerdings noch nicht vom Tisch.