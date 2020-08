Amazon und Tegut: Prime Now Lebensmittel-Lieferung ausgeweitet

Anzeige

Nach Berlin und München baut Amazon seinen Schnellzustelldienst Prime Now weiter aus. Ab sofort können Amazon-Prime-Mitglieder auch im Großraum Darmstadt und im Süden Frankfurts mit Prime Now Lebensmittel und Produkte des täglichen Bedarfs aus einer lokalen Tegut-Filiale online bestellen. Die Mitglieder können dabei aus einem breiten Sortiment von mehr als 6.000 Tegut-Produkten wählen, darunter frische, gekühlte und tiefgekühlte Waren, Bio-Produkte, regionale und nachhaltige Lebensmittel sowie Getränke, Drogerieartikel und Tiernahrung. Bis Ende des Jahres soll das Sortiment auf rund 10.000 Produkte ausgeweitet werden. Bestellungen werden über die Prime Now App oder unter Primenow.de aufgegeben und die Zustellung erfolgt innerhalb eines flexiblen 2-Stunden-Lieferfensters.