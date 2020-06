Das Beste zum Wochenende: Das sind gute Nachrichten

Anzeige

1. Für die Umwelt

Signify wird die Kunststoffe bei den Verpackungen seiner Verbraucherprodukte abschaffen und zum Großteil durch recycelte papierbasierte Materialien ersetzen. Durch die Umstellung sollen über 2.500 Tonnen Kunststoff pro Jahr eingespart werden.

ALPLA, international tätiger Spezialist für Verpackungslösungen und Recycling, spendet anlässlich des Weltumwelttages am 05. Juni an nichtstaatliche Organisationen und initiiert Mitarbeiteraktionen.

2. Spenden ohne Ende

K+S verzichtet wegen der Corona-Krise auf einen Teil seines Einkommens. Insgesamt gehe es dabei um 350 000 Euro. Sowohl das Gremium als auch der Vorstand von K+S werden sich an dieser Initiative beteiligen.

Die Benefiz-Kooperation zwischen Deutscher Sporthilfe und Air up knackt die 10.000 Euro-Marke. Das junge Unternehmen hat ein Trinkflaschensystem entwickelt, bei dem Wasser nur durch die Beigabe von Duft aromatisiert wird. Von jeder verkauften Flasche der Benefiz-Edition – bislang mehr als 5.000 Stück – spendet Air up zwei Euro für die Förderung deutscher Nachwuchs- und Spitzensportler.

Kodi verschenkt Toilettenpapier an seine Kunden. Kunden konnten das „weiße Gold“ mit einem Coupon kostenlos in Kölner und Düsseldorfer Kodi-Filialen abholen. Mit dieser Aktion will das Unternehmen seine Rolle als Nahversorger unterstreichen.

Unter dem Motto #GemeinsamStärker verlängert Ebay sein Soforthilfeprogramm zur Unterstützung kleiner Unternehmen und lokaler Einzelhändler bis Ende 2020. Neueinsteiger profitieren dabei von Ebays Verzicht auf eine Verkaufsprovision sowie einem kostenlosen Premium-Service.

3. Innovative Neuheiten

Netto testet in Hamburg den neuen „Maskomat“ des Berliner Automatenherstellers Flavura. Die Selbstbedienungs-Automaten vor den Filialen sollen die hygienische Ausgabe von einzelnen Einweg-Mund-Nasen-Masken ermöglichen. Bei den Masken handelt es sich allerdings weder um ein medizinisches Produkt noch um persönliche Schutzausrüstung (PSA).

Maggi bietet einen interaktiven Kochkurs per WhatsApp an. Der Chatbot KIM (Kitchen Intelligence by Maggi) sorgt hier mit unterschiedlichen Kochsessions für neue Inspiration in der Küche. So übermittelt zum Beispiel der Kochkurs „Einfach kochen lernen“ die Grundlagen des Kochens und bietet Wissen rund um Fleisch, Fisch und schnelle 15-Minuten-Rezepte.

4. Gute Zahlen

Nach dem GfK Consumer Index von März 2020 entwickelten sich die Verkäufe von Speiseeis im Handel von Januar bis März mit einem Plus von acht Prozent sehr positiv. Allen voran sind aber Haushaltspackungen mit einem Anstieg von 15 Prozent derzeit besonders gefragt. Dabei bleiben die Klassiker Vanille und Schokolade an der Spitze.