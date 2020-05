Netto: Maskomat vor Netto-Filialen im Test

Anzeige

Die Selbstbedienungs-Automaten in Hamburg vor den Filialen in der Steilshooper Allee und in der Alsterdorfer Straße ermöglichen die hygienische Ausgabe von einzelnen Einweg-Mund-Nasen-Masken. Die Ausgabe erfolge automatisch und hygienisch, heißt es in einer Presseerklärung. Die Einmal-Masken können vor Ort für 1 Euro erworben werden.

„Mit dem Maskomat möchten wir unsere Unterstützung zur Einhaltung der Maskenpflicht weiter ausbauen. Dieser innovative Service richtet sich insbesondere an Kunden, die keinen Mund-Nasen-Schutz dabeihaben“, so Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount, zum aktuellen Testprojekt in Hamburg. Nach der Testphase wird entschieden, ob Maskomaten vor Netto-Filialen in weiteren Städten installiert werden.