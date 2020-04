Anzeige

Zusätzlich zum Verzicht auf das Zahlungsziel baut Norma seine Zusammenarbeit mit regionalen Partnern weiter aus. Das Nürnberger Unternehmen sucht in der aktuellen Corona-Zeit nach zusätzlichen ortsansässigen Produzenten, um sie in das Sortiment aufzunehmen. Damit soll ihnen in der angespannten Situation unter die Arme gegriffen werden.