IRI: LEH-Umsätze wieder deutlich angestiegen

Die Umsätze im deutschen Lebensmitteleinzelhandel sind in der ersten Aprilwoche wieder deutlich angestiegen. So das Ergebnis des „IRI Corona Tracker“.

Anzeige

Mit einem Plus von 14 Prozent gegenüber der vergleichbaren Vorjahreswoche liegen die Umsätze laut „IRI Corona Tracker“ nun zwar deutlich unter denen der eigentlichen Hamster-Wochen Mitte März, aber auch zehn Prozent über denen der letzten Märzwoche, der ersten Woche des Lockdowns.

Gründe für diesen Anstieg in der zweiten Woche des Lockdowns? Gewöhnungseffekt an Maßnahmen wie Kontaktsperre und Einlasskontrollen und deutliche Ostereffekte. Schokoladenwaren sowie Back- und Kochzutaten legten zu. „Gebacken wird allerdings schon seit Wochen sehr viel. Backen und Kochen sind in diesen Zeiten zum einen Zeitvertreib und zum anderen eine Möglichkeit, etwas gemeinsam mit der Familie zu unternehmen“, so Sandra Lungu von IRI. Hefe zum Beispiel legte um 101 Prozent zu.