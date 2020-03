Alnatura: Gründer Götz Rehn geehrt

Anzeige

In seiner Ansprache würdigte Oberbürgermeister Jochen Partsch Rehns Beitrag zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben Darmstadts. Dieses sei mit dem neuen Alnatura-Campus „um einen bedeutenden Standort erweitert worden“, sagte Partsch. „Die Kooperation mit dem Unternehmen sichert der Stadt die besten Zukunftsaussichten – der Alnatura-Campus ist nicht nur ein Ort des Arbeitens, sondern richtet sich als nachhaltige Gesamtkonzeption mit seinem Kindergarten, dem grünen Umfeld und den Erlebnisgärten an Schulen, Mitarbeiter und interessierte Bürgerinnen und Bürger.“ Mit diesem Lern-, Bildungs- und Arbeitscharakter werde, so OB Partsch, „eine besondere gesellschaftliche Verantwortung wahrgenommen, die Unternehmertum breit definiert und über den Zweck der reinen Gewinnerzielung weit hinausgeht“.