Vor einem Großlager von Edeka in der Nähe von Oldenburg haben am späten Sonntagabend Bauern mit etwa einhundert Traktoren demonstriert. Die Landwirte standen an der direkt angrenzenden Autobahnauffahrt Neuenkruge (Landkreis Ammerland) zur A28 und weiteren Zufahrtsstraßen, wie die Polizei mitteilte. Es handelte sich demnach um eine spontane Demo.