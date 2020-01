Verpackung: Apeel-Technologie wird bei Edeka ausgeweitet

Anzeige

Apeel verringert somit nicht nur die Menge der Lebensmittelverluste, sondern verbessert auch die Transportfähigkeit und macht in vielen Fällen Plastikfolien überflüssig. Als deutsche Partnerunternehmen von ‚Apeel Sciences‘ haben Edeka und Netto Marken-Discount bereits Ende 2019 Avocados mit einer „zweiten Haut“ in ausgewählte Märkte gebracht. Jetzt folgen die ersten Zitrusfrüchte im Pilotprojekt – Orangen und Mandarinen.

Der Apeel-Schutzmantel wird aus rein pflanzlichen Materialien hergestellt, die in den Schalen, Samen und im Fruchtfleisch verschiedener Obst- und Gemüsesorten vorkommen. Ab sofort sorgt Apeel auch bei den EDEKA WWF-Orangen (1,5-Kilogramm-Netz und lose Ware), den Edeka Selection Orangen „NavelGold“ (1-Kilogramm-Netz) sowie den Edeka Selection Mandarinen „ClemenGold“ (750-Gramm-Netz) für längere Frische und Haltbarkeit. Verbraucher finden die mit dem Apeel-Logo gekennzeichneten Orangen und Mandarinen in ausgewählten Edeka-Märkten in Teilen von Norddeutschland und Nordrhein-Westfalen sowie in Netto-Filialen zusätzlich in Teilen von Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Eine bundesweite Einführung der länger haltbaren Produkte ist im Jahresverlauf 2020 geplant.

Mehr Informationen unter www.edeka.de/apeel