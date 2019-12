Wasgau AG: Baut Vorstand aus

Anzeige

Eugen Heim scheidet nach mehr als zwanzig Jahren Tätigkeit für den Wasgau-Konzern „im besten Einvernehmen“, wie es in einer Mitteilung heißt, aus seinem Amt aus. Das Unternehmen danke ihm für sein langjähriges Engagement, heißt es weiter.

Gleichzeitig habe sich die Gesellschaft entschlossen, den Vorstand auszubauen und zu verstärken. Mit Wirkung ab 1. Januar 2020 tritt Frank Grüber in den Vorstand ein, mit Wirkung ab 1. Februar 2020 folgt zudem Elisabeth Promberger.

Frank Grüber arbeitet seit 1998 für Wasgau und ist seit 2006 als Prokurist für die Gesellschaft benannt. Zur Zeit ist er als Geschäftsführer in der Wasgau C+C Großhandel GmbH und als Generalbevollmächtigter für die Wasgau Produktions & Handels AG tätig.

Elisabeth Promberger verfügt über eine reichhaltige Erfahrung im Lebensmittel-Einzelhandel. Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität in Wien hat sie ihre Kompetenz insbesondere im Einkauf sowie im Vertrieb im In- und Ausland unter Beweis gestellt. Aktuell gehört sie der Vertriebsleitung Region Süd der Rewe Markt GmbH an.