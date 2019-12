Rewe Group Besetzung des Bereichs Convenience

Die Rewe Group hat die Führungsstruktur ihres neuen Geschäftsbereichs Convenience festgelegt. Ab dem 1. Januar 2020 wird der bisherige CEO der Lekkerland AG & Co. KG, Patrick Steppe (52, Foto), die Führung im Vorstand der neuen Lekkerland SE & Co. KG übernehmen. Steppe berichtet in seiner neuen Funktion direkt an den Vorstandsvorsitzenden der Rewe Group, Lionel Souque.

Hilmar Hübers (46), derzeit Bereichsvorstand Handel Deutschland in der Rewe Group und zuständig für das Ressort Customer & Analytics wird zum 1. März 2020 in den Vorstand der Lekkerland SE & Co. KG berufen. Er wird dort als Chief Operating Officer (COO) die Bereiche Category Management/Buying, IT und Digital Business Development verantworten. Hübers berichtet künftig an den Patrick Steppe.

Komplettiert wird das Vorstandsteam der Lekkerland SE & Co. KG durch Dr. Jochen Großpietsch (43), der weiterhin als Chief Supply Chain Officer tätig sein wird.

Dr. Edgar Lange (55), seit 2013 Chief Financial Officer der Lekkerland AG & Co. KG, hat sich im Zuge des Zusammenschlusses dazu entschieden, Lekkerland zu verlassen. Er zeichnet verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Controlling, Treasury, Recht, Revision, Risikomanagement/Internes Kontrollsystem (IKS), IT und Mergers & Acquisitions. Dr. Edgar Lange wird Ende April aus dem Unternehmen ausscheiden

Neuer Bereichsvorstand Handel Deutschland in der Nachfolge von Hilmar Hübers wird zum 1. März 2020 Christoph Eltze (46), zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion als Vorsitzender der Geschäftsführung der Rewe digital GmbH.