Rewe: Baut Paketservice aus

Rewe-Kunden können online ab sofort aus einem noch größeren Angebot wählen und sich bundesweit haltbare Lebensmittel der Rewe-Eigenmarken sowie Aktionsartikel via Paketservice nach Hause bestellen.

Zu dem tausende Artikel umfassenden Angebot auf rewe.de zählen nun auch haltbare Lebensmittel unter anderem der Eigenmarken „Rewe Bio“, „Rewe Beste Wahl“, „Rewe Feine Welt“, „Rewe frei von“ oder „Ja!“ sowie Non-Food-Artikel wie Drogerie- und Kosmetikartikel, Küchen- und Haushaltswaren.

„Wir wissen, dass Kunden heute am liebsten alles jederzeit und ortsunabhängig einkaufen möchten. Außerdem haben Rewe-Eigenmarken, Bestseller und Aktionsartikel einen hohen Stellenwert bei unseren Kunden. Und diese Artikel sind ab jetzt nicht mehr nur wie gewohnt im Markt, beim Liefer- oder Abholservice verfügbar, sondern auch per Paket nach Hause zu bestellen“, sagt Dr. Daniel Koch, Head of Parcel Business bei Rewe Digital.

Die Versandkosten betragen einheitlich 4,95 Euro pro Sendung. Einen Mindestbestellwert gebe es nicht, bei Nichtgefallen könne die Ware sogar kostenlos zurückgesendet werden.