dm Drogeriemarkt: Neuordnung der Verantwortlichkeiten

Anzeige

Damit einher geht auch eine Neuordnung der zweiten Aufgabe eines Geschäftsführers, der direkten Verantwortung für eine Region in Deutschland. Christoph Werner, bislang für den Nordwesten mit den Städten Braunschweig, Hamburg, Bremen, Hannover und Kiel verantwortlich, wird keine eigene Region mehr führen. „Um meinen Kollegen eine angemessene Unterstützung in strategischen Fragen sein zu können, will ich dm-Märkte in ganz Deutschland besuchen können und auch hinsichtlich der Ressortarbeit den Blick aufs Ganze sicherstellen.“ Mit dieser Entscheidung bleibt es bei acht Geschäftsführern von dm-drogerie markt Deutschland.