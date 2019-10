Globus Holding: Matthias Bruch übernimmt Führung

Thomas Bruch (rechts im Bild), geschäftsführender Gesellschafter der Globus Holding, übergibt seinen Posten zum 1. Juli 2020 an seinen Sohn Matthias Bruch, Geschäftsleiter im Globus SB-Warenhaus Saarbrücken-Güdingen. Matthias Bruch wird das saarländische Familienunternehmen in sechster Generation führen.

Er fühle sich zwar fit und in der Lage, seine Aufgaben weiterzuführen, er werde im kommenden Jahr jedoch 70 Jahre alt und müsse sich fragen, ob es nicht an der Zeit sei, Räume zu öffnen für die nächste Generation, erklärte Thomas Bruch. „Das Unternehmen braucht neues Denken, wenn wir die junge Generation besser erreichen wollen als bisher.“

Thomas Bruch ist seit 1978 Teil des Unternehmens. Davor arbeitete er bei anderen Unternehmen aus der Branche, im Verkauf, in der Metzgerei, im Lager und an der Kasse. In den ersten Jahren bei Globus war Thomas Bruch u.a. in den Globus-Märkten Zell und Lahnstein tätig. Daneben arbeitete er als Assistent seines Vaters, Dr. Walter Bruch. Als dieser aus gesundheitlichen Gründen das Unternehmen nicht mehr führen konnte, übernahm Thomas Bruch 1980 mit 31 Jahren die Geschäftsführung.

Matthias Bruch ist der zweitälteste Sohn von Thomas Bruch und bereits seit 2014 bei Globus tätig. Der 36-Jährige begleitete u.a. die Neueröffnung von Globus in Rüsselsheim. Seit 2017 verantwortet er als Geschäftsleiter Globus SB-Warenhaus Saarbrücken-Güdingen. Davor hatte Matthias Bruch Erfahrung bei der irischen Supermarktkette Superquinn sowie ab 2010, nach Abschluss seines Master-Studiums mit den Schwerpunkten Unternehmensentwicklung und Handelsmanagement an der Universität zu Köln, im Key Account Management bei Ferrero Deutschland gesammelt.

Ein Generationswechsel findet auch in der Fachmarkt-Sparte statt: Erich Huwer (69), Sprecher der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte, geht zum 31.12.2019 in den Ruhestand und übergibt seine Aufgabe an seinen Sohn Timo Huwer (47), der bereits seit 2012 in der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte tätig ist.