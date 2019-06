Elektromobilität: Lidl und Kaufland kooperieren mit VW

Anzeige

Nach einer Pressemeldung von Lidl und Kaufland bauen die beiden Händler ihre E-Ladeinfrastruktur in Berlin auf 70 Ladesäulen mit 140 Ladepunkten an den Lidl- und Kaufland-Filialen aus. Diese können die Kunden tagsüber nutzen. Volkswagen nutzt die Infrastruktur außerhalb der Öffnungszeiten für das nächtliche Aufladen der We-Share-Flotte, die mit 1.500 E-Golf-Fahrzeugen startet und später um 500 E-Up-Fahrzeuge wachsen wird. Die Kooperation startet Ende Juni, der Rollout der E-Ladesäulen in Berlin ist nach Angaben der Händler bereits gestartet. Insgesamt werden 60 Ladesäulen an Lidl-Filialen und zehn weitere an Kaufland-Märkten bereitgestellt. Der Strom aller Ladesäulen, überwiegend Schnelllader, stamme zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien.

Aktuell baut Lidl sein Netz an E-Ladestationen stark aus. Mit den 60 Ladestationen, die im Zuge der Kooperation mit Volkswagen We-Share entstehen, ist beinahe jede zweite Berliner Lidl-Filiale mit einer E-Tankstelle ausgerüstet. Im März hat Lidl angekündigt, bis zum Ende des Jahres rund 400 E-Ladesäulen an Filialen in ganz Deutschland zu installieren. Kaufland hat im Frühjahr seine 100. Schnellladestation in Betrieb genommen. Bis Ende 2020 sind bundesweit weitere 100 Schnellladestationen geplant.