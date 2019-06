HPE: Mit neuem Vorsitzenden

Anzeige

Rademacher ist der Packmittelbranche bereits lange verbunden. Der dreifache Familienvater ist seit 1989 in 4. Generation Geschäftsführender Gesellschafter der Joh. Rademacher GmbH & Co.KG. Dem Vorstand des HPE gehört er seit 2003 an. Genauso lange war Joachim Hasdenteufel als Vorsitzender des HPE aktiv. Nach 16 Jahren verabschiedet er sich auf eigenen Wunsch hin von diesem Posten, um sich in Zukunft stärker der Weiterentwicklung seines Unternehmens hapack Packmittel GmbH & Co. KG widmen zu können. Er bleibt dem HPE-Vorstand jedoch als Mitglied erhalten.

Neben den Neuwahlen des Vorstandes feierte der HPE sein 150-jähriges Bestehen. Was 1869 mit der Gründung des „Kistenfabrikantenvereins“ begann, ist heute ein Fachverband mit mehr als 420 überwiegend inhabergeführten Unternehmen.