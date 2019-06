Landgard: Erfolgreiche Eröffnung des ersten Frischemarktes Obst & Gemüse

Landgard zieht nach der Eröffnung des ersten neuen Frischemarktes Obst & Gemüse in Dresden am 13. Juni ein positives Fazit. Im neuen Frischemarkt Obst & Gemüse erwartet die Kunden auf 3.100 Quadratmetern Fläche unter anderem ein modernes neues Marktdesign und ein überarbeitetes Kundenleitsystem im Markt.

Anzeige

Landgard bietet weiterhin eine neue Möblierung, attraktive thematische Warenpräsentationen mit Highlight-Produkten und weiteren Sonderaktionen sowie eine einheitliche Produktauszeichnung und Beschilderung im Markt und auf dem gesamten Großmarktgelände an der Spitzhausstraße in Dresden. Das Angebot des Frischemarktes Obst & Gemüse Dresden richtet sich vor allem an Gewerbekunden, die einen eigenen Lebensmittelladen oder einen Marktstand betreiben. Dabei liegt der Fokus auf Kunden aus der Region. Das umfangreiche Sortiment des Frischemarktes Obst & Gemüse umfasst knapp 250 verschiedene Produkte aus den Bereichen Obst, Gemüse, Kräuter sowie ausgewählte Zusatzartikel. Die Produkte stammen aus regionaler, nationaler und internationaler Produktion. Der Frischemarkt Obst & Gemüse in Dresden fungiert als Pilotmarkt.