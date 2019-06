Anzeige

Bernd Lohmann ist seit März 2018 als Gebietsverantwortlicher Supermärkte bei Tegut in Mittelhessen unterwegs. Er war zuvor Vertriebs- und Regionalleiter bei der ehemaligen Coop eG in Kiel. Er folgt auf Lukas Sommer (46), der nach sechsjähriger Tätigkeit bei Tegut zurück in die Schweiz zur Migros geht. Sommer war 2013 von der Genossenschaft Migros Zürich zu den Fuldaern gekommen und war Leiter des Vertriebs Supermarkt.