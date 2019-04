Valora: Zuschlag für Bahnstandorte

Das Schweizer Handelsunternehmen Valora gewinnt die Ausschreibung der Schweizerischen Bundesbahnen für sämtliche 262 Kiosk- und Convenience-Flächen per 2021 und erweitert das Netzwerk um 31 Verkaufsstellen. Gleichzeitig wird der Convenience-Anteil am Gesamtgeschäft signifikant ausgebaut. Der Vertrag läuft bis 2030. Eidgenössische Wettbewerber wie Coop und Migros gingen leer aus.

Anzeige

Ziel ist, bis 2021 die modernisierten avec- und k kiosk-Konzepte an den vergebenen Standorte umzusetzen. Hier rechnet Valora auf vergleichbarer Fläche mit einen Umsatzanstieg von bis zu 5 Prozent gegenüber heute aufgrund der Umwandlung von Kiosk- in Convenience-Verkaufsstellen und der Einführung des neuen Kiosk-Konzepts. Der insgesamt höhere Fokus auf Food und Getränke ermögliche es, diesen mit höheren Margen ausgestatteten Produktanteil auszubauen, was einen positiven Effekt auf die Bruttogewinnmarge haben werde. Valora rechnet mit Investitionen in den Umbau von circa 14 Millionen Euro im Jahr 2019 und von rund 38,7 Millionen Euro im Jahr 2020. Die Food-Service-Formate Brezelkönig, Caffè Spettacolo und BackWerk sind nicht von den Veränderungen betroffen.