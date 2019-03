EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sieht im amerikanisch-europäischen Zollstreit derzeit keine Möglichkeit, Agrarprodukte in ein Handelsabkommen aufzunehmen. „Dafür gibt es in Europa derzeit keine Unterstützung, das ist die Wahrheit“, sagte Malmström laut der Deutschen Presseagentur gestern in Washington.