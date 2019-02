Fleisch-Star-Talente: Neue Videos der Finalisten

Anzeige

Die sechs Finalisten sind: aus dem Bereich Verkauf: Jan Hoffmann, Mishel Pillajo Carrere von Hieber‘s Frische Center in Schopfheim und Marcel Schog von Rewe Hofheinz in Nideggen. Der Bereich Produktion wird vertreten von: Kristina Gergert, angehende Fachkraft für Lebensmitteltechnik bei Kaufland in Möckmühl, Linda Haber, sie lernt Fleischer bei Franken-Gut in Rottendorf, und Marc Schümann, der bei Rewe Goffart in Stolberg Fleischer lernt. Die Videos finden Sie hier:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPfk3xisMmE0XzhU5B7aujbZXAlCZwjzn