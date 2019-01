Getnow:Neuer Standort in Frankfurt am Main

29.01.2019 Lebensmittel Praxis

Der Online-Supermarkt Getnow expandiert und beliefert jetzt auch die Kunden im Frankfurt am Main.

Die Kunden im Rhein-Main-Gebiet können aus über 15.000 Food- und Non-Food-Artikeln ihre Produkte nach Hause liefern lassen. Das in Berlin gegründete Start-up Getnow beliefert seit 2015 Endverbraucher und Kunden aus dem B2B-Segment mit frischen Lebensmitteln bis vor die Haustür. Zum Sortiment gehören neben alltäglichen Lebensmitteln auch eine große Auswahl an regionalen und exotischen Obst- und Gemüsesorten, Fleisch, frischer Fisch sowie Drogerieartikel und Bürobedarf. Möglich machen das zwei Partner: die Metro Deutschland GmbH und der Logistikexperte DHL. Aktuell ist Getnow noch an den Standorten Berlin, München sowie in Düsseldorf/Neuss vertreten und plant die deutschlandweite Expansion.