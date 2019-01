Torgservis:Ultra-Billig-Anbieter in Leipzig

28.01.2019 Lebensmittel Praxis

Morgen (29. Januar) soll die erste Filiale des russischen Discounters Torgservis in Leipzig eröffnen – in einer ehemaligen Aldi-Filiale am nördlichen Rand der Messestadt. Knapp 1.000 qm misst die Fläche. Lebensmittel machen 70 Prozent des Sortiments aus, der Rest ist Tierbedarf, Haushaltswaren, Drogerieartikel und Bekleidung.

Anzeige

Der Kunde greift die Ware direkt von der Palette, die Einkaufswagen sind gebraucht und auch sonst wirkt alles spartanisch. Billig soll es sein. «Wir arbeiten nach dem Motto «Jeden Tag nur Tiefstpreise» heißt es auf der Internetseite der deutschen Tochter von Torgservis, TS-Markt.

Das 2009 gegründete Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben in Osteuropa und Asien 928 Filialen betreibt. Die deutsche Tochter TS-Markt sucht erst einmal vornehmlich in Ostdeutschland Verkaufsflächen in Ortslage oder in der Nähe von Industriegebieten mit guter Anbindung und behindertengerechtem Zugang, heißt es. Die Böden sollen eben, flach, staubdicht, waschbar, und belastbar bis zu drei Tonnen pro Quadratmeter sein.

Marketingexperte Martin Fassnacht von der Wirtschaftshochschule WHU in Düsseldorf bleibt aber skeptisch. Die Kaufkraft sei in Ostdeutschland teils geringer und es gebe mehr günstige Flächen als im Süden oder Westen Deutschlands. Auch über die wenig anmutende Ausstattung werde der Kunde hinwegsehen, wenn die Preise günstiger sind, ist Fasnacht überzeugt. Dennoch: „Das Konzept wird aber nicht erfolgreich sein, weil es sich wirtschaftlich nicht rechnet», betonte Fassnacht. Um als Discounter in dieser Branche erfolgreich zu sein, brauche man Masse, viele Filialen und eine große Nachfrage, um auch mit den Herstellern über niedrige Preise zu verhandeln. «Selbst 100 Filialen reichen nicht aus, um erfolgreich sein zu können.»