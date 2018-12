Tegut:Bietet zum Deutschlandstart Apple Pay an

04.12.2018 Lebensmittel Praxis

Sobald Apple den Startschuss für Apple Pay in Deutschland gibt, können Tegut-Kunden den Service in allen Märkten der Supermarktkette nutzen. „Mit Apple Pay komplettieren wir unser Angebot an mobilen Bezahlverfahren mit der NFC-Technologie“, sagt Geschäftsführer Thomas Gutberlet.

Bisher können Tegut-Kunden bereits mit Google Pay und der digitalen Girocard moderne Zahlungsmittel mit mobilen Endgeräten nutzen. Um kontaktlos mit Apple Pay zu bezahlen, geben die Kunden den Betrag mit Face ID oder Touch ID frei und zahlen, indem sie ihr iPhone oder ihre Apple Watch an das Bezahlterminal an der Kasse halten.