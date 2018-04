Amazon:Wachstum im Lebensmittelgeschäft

24.04.2018 Lebensmittel Praxis

Der Umsatz des Lebensmittelgeschäfts von Amazon ist im ersten Quartal 2018 in Deutschland um 33 Prozent zum Vorjahreszeitraum gewachsen, schreibt One Click Retail. In den USA stieg der Lebensmittelumsatz demnach im Vergleich zum Vorjahr um 48 Prozent, in Großbritannien um 45 Prozent.

Die Lebensmittelverkäufe hätten in den USA ungefähr 650 Millionen US-Dollar, im Vereinigten Königreich 45 Millionen GBP und in Deutschland 65 Millionen Euro erreicht. Den höchsten Anstieg in Deutschland verzeichnete das Segment Snacks & Desserts, das eine Wachstumsrate von 55 Prozent zum Vorjahr mit einem geschätzten Umsatz von zehn Millionen Euro verzeichnet, heißt es weiter.