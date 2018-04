Lidl:Sucht 1.000 Mitarbeiter rund um Berlin

04.04.2018 Lebensmittel Praxis

Lidl will sich für die Zukunft wappnen und bietet aktuell rund 1.000 neue Jobs in Berlin und Brandenburg. Ein größeres Sortiment, vor allem in den Frische- und Convenience-Bereichen, weitere Expansion und mehr Service für die Kunden in den Filialen, aber auch das Digitalgeschäft sorgten für größeren Personalbedarf, erklärt der Discounter.

Dementsprechend vielfältig sind die Jobangebote: vom Filialleiter oder Verkäufer über Ausbildungsplätze für Schüler und Abiturienten bis hin zu IT-Spezialisten und Kundenservice-Mitarbeitern. „Jedem einzelnen bieten wir eine übertarifliche Bezahlung, eine Festanstellung sowie tolle Entwicklungs- und Aufstiegschancen“, so Jens Urich, Geschäftsleiter Personal von Lidl Deutschland.