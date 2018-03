Neueröffnung:Viele Genusswelten im neuen Zurheide-Markt

22.03.2018 Lebensmittel Praxis

Der neue Markt von Zurheide Feine Kost hat am heutigen Donnerstag im Crown-Komplex an der Berliner Allee in der Düsseldorfer Innenstadt eröffnet. Auf 10.000 Quadratmetern, verteilt auf zwei Etagen, präsentiert die Händlerfamilie rund 65.000 Artikel und mehrere Gastronomie-Angebote. Ihr Ziel ist es, mit ihrem Supermarkt alle Kundenschichten vom Preiseinstieg bis zur Luxusklasse anzusprechen.

Anzeige

Zurheide Feine Kost stimmt die Kunden schon in der Mall auf Genuss ein: Dort betreibt die Familie die Pâtisserie, das vegetarische Restaurant Pythagoras, die Kaffee-Lounge sowie die Saft- und Smoothiebar. Eine Snackbar von Natsu und ein Vorkassenbäcker vervollständigen das Convenience-Angebot für eilige Kunden. Allein in der Pâtisserie haben sie die Wahl zwischen rund 220 vor Ort frisch hergestellten Produkten, darunter auch Schokolade und Eis. Insgesamt stellen die Mitarbeiter rund 2.500 Produkte im Markt her.

Der Markt empfängt die Kunden mit einer 700 Quadratmeter großen Obst- und Gemüseabteilung, an die eine Salatbar und ein breites Angebot an gekühlter Convenience wie Suppen oder Quarkspeisen angeschlossen ist. Die Biowelt ist 800 Quadatmeter groß. „Es war unser Anspruch, dass sie wirkt wie ein eigener Laden“, sagt Rüdiger Zurheide. Im Erdgeschoss nehmen außerdem Süßwaren und Knabberwaren mit insgesamt 1.200 Quadratmetern viel Raum ein. Haribo, Ferrero und Lindt setzen dort besondere Akzente.

Im Untergeschoss erwartet die Kunden eine „Welt des Genusses“, wie Zurheides es selbst nennen. Dort können Kunden ihren normalen Wocheneinkauf an den üppigen Theken, mit frisch hergestellter Pasta, mit SB-Ware, Trockensortiment, Getränken und Drogerieartikeln zusammenstellen. Sie können sich aber auch zum Essen verführen lassen: Wer nicht ins gediegene Gourmet-Restaurant „Setzkasten“ möchte, findet an der Premium Beef Bar, der Schinken-Bar oder der Mozzarella-Bar reichlich Alternativen. Auch eine Champagner-Bar findet sich im Untergeschoss.

Mehr Bilder und Informationen zum neuen Zurheide-Markt finden Sie in unserer Ausgabe LP6.