Rewe:Start einer sozialen Lebensmittelmarke

12.03.2018 Lebensmittel Praxis

Rewe startet bundesweit in mehr als 3.000 Märkten und im Lieferservice exklusiv als einziger Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland den Verkauf von Produkten der sozialen Marke „share“. „share“ ist ein Start-up aus Berlin, das sich dem sozialen Konsum verschrieben hat. Neben Rewe ist auch dm Partner der sozialen Marke.

Für jedes verkaufte Produkt der Marke wird einem Menschen in Not mit einem gleichwertigen Produkt oder anderen Leistungen, z.B. den Bau von Brunnen´, geholfen. Mit drei Produkten können Kunden Not leidende Menschen unterstützen: Natürliches Mineralwasser (still oder medium) in der 1-Liter Flasche, glutenfreie Bio-Nussriegel sowie vegane Handseife. „Wir freuen uns, dieses Start-up unterstützen zu können. Die Leidenschaft und Begeisterung des Gründers Sebastian Stricker haben mich sofort überzeugt, die Idee einer sozialen Lebensmittelmarke in unseren Märkten umzusetzen. Der Ansatz mit dem „1+1-Prinzip“ ist unkompliziert und nachvollziehbar für den Verbraucher“, so Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der Rewe Group.

Für jede verkaufte Flasche „share Natürliches Mineralwasser“ wird mit der Hilfsorganisation „Aktion gegen den Hunger“ einem Menschen in Not ein Tag Trinkwasser ermöglicht, zum Beispiel durch den Bau von Brunnen. Für jeden verkauften „share Bio-Nussriegel“, wird in Kooperation mit der „Berliner Tafel e. V.“ und „Aktion gegen den Hunger“ eine Mahlzeit an einen bedürftigen Menschen verteilt. Und für jede verkaufte „share vegane Handseife“ erhält ein Mensch in Not ein Stück Seife, oft in Kombination mit Hygiene-Trainings an Schulen.

Alle Produkte der Marke „share“ (bis auf der Bio-Nussriegel Honig & Mandel) sind vegan und ohne Zusatzstoffe. Auf die Herkunft, Zutaten und Inhaltsstoffe wurde besonders geachtet. Das Mineralwasser stammt aus einem Familienbetrieb in den Allgäuer Alpen und die Handseife von einem Familienbetrieb in Augsburg. Zudem kommt die Handseife ohne Parabene und Silikone aus und enthält nur natürliche ätherische Öle.