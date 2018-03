Metro:Mehl aus Insekten

02.03.2018 Lebensmittel Praxis

Ab sofort gibt es im NX-FOOD Start-up-Regal bei „Emmas Enkel“ in Düsseldorf drei Monate lang Nudeln und bald auch Salatcroutons auf Basis von Insektenproteinen. Im Start-up-Regal, das im April 2017 im Real-Markt in Berlin-Lichtenberg als Pilot startete und inzwischen in weiteren Märkten ausgerollt wird, werden neue innovative Food-Produkte drei Monate testweise vermarktet. Die Nudeln werden zum Preis von knapp sechs Euro für die 250 Gramm-Packung gehandelt.

Emmas Enkel gehört zur Metro-Gruppe. Diese kooperiert seit Oktober 2017 mit dem Start-up Plumento Foods bei der Entwicklung von Lebensmitteln mit Insektenproteinen.