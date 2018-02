Terra Elements:Stationäres Geschäft eröffnet

20.02.2018 Lebensmittel Praxis

Seit 2014 macht Terra Elements Superfoods und natürliche Nahrungsergänzungsmittel in biologischer Rohkostqualität. Bisher ausschließlich über den eigenen Online-Shop vertrieben, sind die Kräuter, Wurzeln und Co. seit November 2017 auch im ersten Terra Elements Store in München erhältlich.

Drei Jahre nach der offiziellen Gründung eröffnet das Start-Up aus München damit nicht nur seinen ersten, sondern auch Deutschlands ersten Superfood Store in München. Im Ladengeschäft von Terra Elements sind ausschließlich Produkte der Eigenmarke erhältlich. Um den Kunden jedoch trotzdem das Shoppingerlebnis zu bieten, das sie vom Einkauf im Terra Elements Online-Shop kennen, können alle online erhältlichen Produkte im Store bestellt werden. Die Lieferung erfolgt anschließend portofrei zur Wunschadresse.

Gründer Sandro Russo und sein Team sind überzeugt: Superfoods müssen aus verschiedenen Perspektiven erlebt werden. Ziel des ersten Terra Elements Stores ist es, Superfoods verständlich und erlebbar zu machen.