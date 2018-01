Aldi Nord und Süd:Gemeinsame TV-Werbung für Nonfood-Aktionen

04.01.2018 Lebensmittel Praxis

Ab heute präsentieren die Unternehmensgruppen Aldi Nord und Süd und eine neue TV-Kampagne: Zum ersten Mal fokussieren sie dabei auf Non-Food-Aktionsartikel, die zeitgleich und gemeinsam beworben werden. Mehr als zehn Aktions-Spots sind in diesem Jahr geplant.

Zum Start geht es um die neue Fitnesskollektion von Aldi, die ab dem 8. Januar in allen Filialen beider Discounter angeboten wird. Danach werden in wechselnden Abständen unterschiedliche Produktwelten aus dem Non-Food Bereich im Fernsehen präsentiert. „Mit den neuen TV Spots wollen wir unsere Kunden mit einem Augenzwinkern auf die Bandbreite unseres Angebots aufmerksam machen“, sagt Jennifer Kubanek, Leiterin Kampagnen-Marketing bei Aldi Nord, „und so auch unsere Kompetenz im Non-Food-Bereich stärker bewerben. Jeweils vier Tage vor Aktionsstart starten die Spots.