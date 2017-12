Kaufland :Installiert Ladestationen für Elektroautos

13.12.2017 Lebensmittel Praxis

Kaufland will bis Mitte Feburar 2018 an mehr als 40 Standorten Schnellladestationen für Elektroautos installieren. Bis Anfang 2019 sollen es bundesweit insgesamt rund 100 Stück werden, teilt das Unternehmen mit.

Anzeige

Die Ladestationen sind mit den gängigen Steckertypen ausgestattet und bieten zwei Kunden gleichzeitig die Möglichkeit, ihre Autos zu laden. Dank einer Ladeleistung von 50 Kilowatt können Kunden ihre Elektroautos in 45 Minuten bis zu 80 Prozent aufladen. Die Stationen werden nach Angaben des Unternehmens mit Ökostrom betrieben, der das besonders umweltfreundliche Label „Grüner Strom“ trägt.

„Die neuen Ladestationen an mehr als 100 Kaufland-Standorten tragen dazu bei, dass diese Technologie in Zukunft flächendeckend verfügbar ist. Damit gestalten wir die Energiewende aktiv mit und sind Vorreiter in unserer Branche“, sagt Jörg Dahlke, Leiter Bau International bei Kaufland.