UK Tesco:Liefert Lebensmittel innerhalb einer Stunde

26.07.2017 Lebensmittel Praxis

Die neue Now-App macht‘s möglich: Tesco beliefert Kunden in Zentral-London jetzt innerhalb einer Stunde mit Lebensmitteln, wie fruchtportal.de berichtet. Das Sortiment umfasse rund 1.000 Produkte, darunter Obst, Gemüse, Gesundheits- und Pflegeprodukte.

Anzeige

Bis zu 20 Artikel können die Kunden jeweils bestellen. Die Bestellungen würden in einem lokalen Laden zusammengestellt und per Moped in nur 60 Minuten zum Kunden gebracht. Die können sich über die Now-App über den Stand ihrer Lieferung informieren und erhalten fortlaufend Updates, heißt es weiter.

Dieser Service koste umgerechnet 9,08 Euro (7,99 GBP), einen Mindestbestellwert gebe es nicht.

Seit 24. Juli 2017 hat Tesco seinen Online-60-Minuten-Lebensmittellieferservice nach eigenen Angaben auf das gesamte Vereinigte Königreich ausgedehnt und ist demnach der erste Einzelhändler, der die Lieferung am selben Tag national anbietet.