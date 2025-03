Nachhaltigkeit

Der Kaffeekonzern Melitta kooperiert künftig mit dem Kaffeesystem Coffee B der Migros-Tochter Delica. Ab April 2025 bietet Edeka zwei neue Lungo-Röstungen von Melitta für das System an. Coffee B verwendet statt Kapseln kompostierbare Kaffeebälle.

Neue Partnerschaft: Der Edeka-Verbund und Coffee B kooperieren mit dem

Traditionsunternehmen Melitta. Bildquelle: Edeka

Der Lebensmittelverbund Edeka und die Migros-Marke Coffee B haben eine Kooperation mit dem Kaffeeunternehmen Melitta geschlossen. Ab dem 7. April 2025 bieten Edeka, Netto Marken-Discount und Marktkauf zwei neue Lungo-Röstungen von Melitta für das kapselfreie Kaffeesystem Coffee B an, wie die Migros-Tochter Delica mitteilte.

Das Coffee B-System, das seit April 2023 in Deutschland erhältlich ist, hat nach eigenen Angaben bereits 275.000 Maschinen verkauft. Im Jahr 2024 erreichte Coffee B einen Marktanteil von 11,2 Prozent im Bereich der Einzelportionsmaschinen, teilte das Unternehmen mit. Das System verwendet statt herkömmlicher Kapseln vollständig kompostierbare Kaffeebälle aus gepresstem Kaffee mit einer pflanzenbasierten Schutzschicht. Die Kaffeebälle können laut Unternehmensangaben in der Bio-Tonne entsorgt werden und zersetzen sich innerhalb weniger Wochen zu Humus.

„Durch die Partnerschaft mit Melitta können wir die lange Kaffee-Tradition und das Know-how in unsere noch junge Marke integrieren“, erklärte Xerxes Shahparast, Geschäftsführer von Delica Deutschland, in der Mitteilung. Die neuen Sorten Coffee B Melitta BellaCrema La Crema und Melitta Auslese Klassisch sollen sich durch einen vollmundigen und intensiven Charakter auszeichnen. Ebba Grebe, Marketingchefin bei Melitta Europa für den Geschäftsbereich Kaffee, betonte: „Unsere Partnerschaft mit Coffee B ist ein aufregender Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft des Kaffeekonsums.“

Die Migros-Tochter Delica hat die Coffee B-Technologie bereits an den US-Konzern Keurig Dr Pepper lizenziert, wie das Unternehmen mitteilte. Das Unternehmen führt nach eigenen Angaben weitere Gespräche über die Lizenzierung des Systems mit verschiedenen Partnern weltweit. In Deutschland vertreibt ausschließlich die Edeka-Gruppe mit ihren rund 8.000 Filialen das Coffee-B-System.