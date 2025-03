Nachhaltigkeit

Der Nuss- und Trockenfrüchtehersteller Seeberger startet ein Pilotprojekt mit Mehrwegverpackungen in 18 Rewe-Märkten. Die Becher sind mit 50 Cent bepfandet. Das Unternehmen will die Kundenakzeptanz für das neue System testen.

Seeberger testet ein System mit Mehrwegbechern, auf denen ein Pfand von 50 Cent liegt. Bildquelle: Seeberger

Der Nuss- und Trockenfrüchtehersteller Seeberger testet seit dem 24. Februar in 18 Märkten der Rewe Südwest eine Mehrweglösung für seine Produkte. Das Unternehmen arbeitet dabei mit dem Mannheimer Start-up CU Mehrweg zusammen, wie Seeberger mitteilte.

Im Rahmen des dreimonatigen Pilotprojekts bietet Seeberger Cashewkerne, Genuss-Mix, Nuts’n’Berries und Bananenchips in Mehrwegbechern an. Die Verpackungen sind mit einem Pfand von 50 Cent belegt. „Die Becher können nach Gebrauch wieder am Pfandautomaten der teilnehmenden Rewe-Märkte abgegeben werden“, erklärte Benjamin Merz, der als Produktmanager bei Seeberger für das Pilotprojekt verantwortlich ist.

„Große logistische Herausforderung“

CU Mehrweg übernimmt nach Angaben von Seeberger die Rücklauflogistik, die Reinigung und die Qualitätskontrolle der Mehrwegbecher. Seeberger kümmert sich um die Befüllung. „Die Organisation so einer Lösung geht immer mit einer großen und vielfältigen logistischen Herausforderung einher“, sagte Merz laut der Mitteilung.

Das Pilotprojekt läuft bis zum 16. Mai. Seeberger will in dieser Zeit durch Kundenbefragungen in den Märkten und über Online-Umfragen Erkenntnisse über die Akzeptanz von Mehrwegverpackungen in der Produktkategorie Nüsse und Trockenfrüchte gewinnen. Nach Abschluss des Tests will das Unternehmen über eine mögliche Ausweitung des Systems auf weitere Produkte und Märkte entscheiden.