„Wir sind dabei, das Unternehmen im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie umzugestalten. Der Aufbau eines Geschäftsbereichs rund um unsere größte Marke Fiskars ist ein Beispiel dafür“, sagt Nathalie Ahlström, Präsidentin und CEO der Fiskars Gruppe.

Steffen Hahn berichtet direkt an die Präsidentin und CEO Nathalie Ahlström. Vor seinem Eintritt bei Fiskars hatte er verschiedene Führungspositionen bei McKinsey & Company und Procter & Gamble inne, zuletzt als President, EMEA und Global Commercial bei Weber Inc.

Kurz zuvor hat Fiskars Nicolas M´Packo zum Geschäftsleiter für die DACH-Region ernannt. Er wird weiterhin in seiner Rolle als Director der Sales Operations, Europe South tätig sein, wo er seit 2017 arbeitet. In seiner vorherigen Position als Senior Manager Sales Operations Europe leitete er ein Team von über 70 Mitarbeitern in 15 europäischen Ländern. M´Packo übernimmt die Position von Anne Kathrin Ritzer.

Andreas Fonken, der bisherige Sales Director für die DACH-Region, erweitert seinen Zuständigkeitsbereich und übernimmt nun zusätzlich die Verantwortung für die Beneluxstaaten. Weiterhin werde er eine Schlüsselrolle im Unternehmen einnehmen und als Hauptansprechpartner im Handelskontext fungieren. Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Vertriebslandschaft und seiner neuen Verantwortung für die Beneluxstaaten soll Fonken die Marktpräsenz des Unternehmens stärken.