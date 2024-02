Away From Home (AFH) ist für Danone ein wichtiger Markt, in dem das Unternehmen bisher durch Agenturen unterstützt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung. „Der Aufbau eines internen AFH Teams war für uns ein logischer Schritt, mit dem wir sicherstellen, dass eben dieser wichtige Markt und unsere Kunden aus den eigenen Reihen betreut werden“, so Anne Mantel, Head of Away From Home. „Wir sehen den Außendienst als essentiellen Mehrwert in der gemeinsamen Zusammenarbeit und haben diesen daher in den letzten Jahren massiv gestärkt, sodass wir nun von einer Größe von insgesamt 100 Personen in Deutschland sprechen“ ergänzt Tobias Bruchof, Sales Director - Modern Trade.

Das 14-köpfige Team rund um Alexander Ulrich, AFH Field Force Lead & Senior Key Account Manager, startete im Januar. Künftig soll das Team weiter ausgebaut und das betreute Portfolio um die Danone-Marke Alpro erweitert werden.