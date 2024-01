Grüne Woche Kanzler sichert Landwirten Erleichterungen zu

Kanzler Olaf Scholz (Foto) hat der Landwirtschaft nach den Bauernprotesten gegen Subventionskürzungen praktische Erleichterungen zugesichert. „Es gibt in der Tat viel zu viel Bürokratie“, sagte der SPD-Politiker am Montag auf der Agrarmesse Grüne Woche in Berlin.