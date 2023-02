Friedrich Berentzen, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb beim Rhenser Mineralbrunnen, ist am 19. Februar überraschend im Alter von 56 Jahren verstorben. Das teilt das Unternehmen auf seiner Webseite und in den sozialen Medien mit.

In einer Stellungnahme seines Bruders Christian Berentzen, ebensfalls Geschäftsführer bei Rhenser, heißt es: „Er ist zu früh gegangen. Friedrich Berentzen ist nicht mehr da. Unser Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb verstarb am 19. Februar plötzlich und unerwartet im Alter von 56 Jahren. Er reißt eine große Lücke und wird unserem Unternehmen und der Branche sehr fehlen. Als Mitgesellschafter des Rhenser Mineralbrunnens hat er die letzten sechs Jahre mit voller Kraft daran mitgearbeitet, das Unternehmen zukunftssicher neu aufzustellen. Wir sind fassungslos!“

Friedrich Berentzen hatte den angeschlagenen Rhenser Mineralbrunnen gemeinsam mit seinem Bruder Christian 2017 übernommen. Die beiden Brüder sind Nachkommen der gleichnamigen Gründerfamilie der Kornbrennerei Berentzen in Haselünne. Nachdem sie sich 2008 aus dem Unternehmen zurückzogen, kehrten sie mit dem Kauf von Rhenser in die Branche zurück. Mit vielfältigen Ideen und Investitionen arbeiteten die beiden daran, den traditionellen Mineralbrunnen am Rhein bei Koblenz wieder profitabel zu machen. Neben Lohnabfüllungen und neuen Marken zählt auch die Investition in eine neuartige Tetra Top Anlage zu den Aktivitäten.