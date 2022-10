Der 52-jährige Betriebswirt verfügt über langjährige Erfahrungen in der Food-Branche in den Bereichen Vertrieb und Marketing. Zuletzt war er als Geschäftsführer Sales und Marketing bei der Feinfisch-Manufaktur Gottfried Friedrichs tätig. Davor war er knapp zehn Jahre bei Bahlsen in verschiedenen Vertriebspositionen, zuletzt als Salesdirector, sowie über zehn Jahre bei Kraft Foods Deutschland in verschiedenen Führungspositionen im Vertrieb tätig.

Bei der Rügenwalder Mühle berichtet Mathias Schlüter in seiner Position direkt an CEO Michael Hähnel. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Mathias Schlüter einen ausgewiesenen Experten für unser Team gewinnen konnten. Mit seinen langjährigen fundierten Erfahrungen und seinem breitaufgestellten Knowhow wird er für die Rügenwalder Mühle eine echte Verstärkung sein,“ sagt Michael Hähnel.

Auch Mathias Schlüter freut sich auf seine neue Aufgabe: „Die Rügenwalder Mühle steht als Lebensmittelhersteller gleichermaßen für Tradition und Innovation. Vor diesen Voraussetzungen freue ich mich sehr darauf, gemeinsam mit meinem Team Neues zu bewegen und anstehende Herausforderungen zu meistern.“