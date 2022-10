Die Alfred Ritter GmbH beruft den bisherigen Managing Director DACH + Nordics, Michael Lessmann, als Chief Finance Officer in die Geschäftsführung.

Durch die Gründung weiterer Vermarktungsgesellschaften im Ausland und die Erschließung neuer Geschäftsfelder wie Kakaoanbau und Vermarktung von Kakaosaftgetränken haben sich die Strukturen des Familienunternehmens in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt. Vor diesem Hintergrund übernimmt Lessmann die kaufmännische Koordination aller Unternehmenszweige und Gesellschaften.

„Michael Lessmann hat in den letzten zwei Jahren im bekanntermaßen schwierigen deutschen Markt und einer insgesamt herausfordernden wirtschaftlichen Situation seine Management-Fähigkeiten in den Bereichen Vermarktung und Controlling eindrücklich unter Beweis gestellt“, betont Ritter CEO Andreas Ronken. „Ich freue mich, dass wir ihn für diese wichtige Aufgabe in unserem Unternehmen gewinnen konnten.“

Lessmann übernimmt die neue Position zum 1. April 2023 und bleibt bis dahin für die Business Unit DACH/Nordics weiter voll verantwortlich.